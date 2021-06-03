В Сыктывкаре еще 11 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на четверг, 3 июня, в Сыктывкаре зафиксировали 11 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровел 31 человек, а за все время – 42 823. За последние сутки в Коми заразились 35 человек. Всего в регионе зафиксировали 44 249 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 11 случаев, Ухте – 10, – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают необходимую помощь. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 862 человека. За последние сутки с медицинского учета сняли 137 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

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