В детском садике Усинска нашли опасную гречневую крупу

В садике Усинска нашли опасную крупу. Фото: Влад КОМЯКОВ

В детском саду Усинска выявлена крупа, качество и безопасность которой не подтверждены, сообщает пресс-служба Североморского МУ Россельхознадзора.

Партия гречи поступила в учреждение для организации питания. При этом декларация о соответствии, подтверждающая качество и безопасность продукции, была принята по результатам исследований, проведенных не на все показатели, установленные требованиями.

Управлением Россельхознадзора в адрес заявителя (изготовителя) 9 апреля 2021 года выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии на крупу гречневую. В отношении поставщика продукции составлен протокол об административном правонарушении. Дело направлено на рассмотрение в Арбитражный суд.

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