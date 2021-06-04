Оперативники Печоры раскрыли кражу дорогого кабеля у местной фирмы

Фото: СУ СК по Коми.

Сотрудники ОУР ОМВД России по Печоре раскрыли кражу кабеля, принадлежащего одной из местных фирм, сообщает МВД по Коми.

В полицию обратились представители организации и сообщили, что злоумышленники проникли на территорию компании и похитили оттуда более 100 метров дорогостоящего медного кабеля. В связи с этим у фирмы возникли сложности с выполнением запланированных работ. Сумма ущерба составила около 250 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых, причастных к краже. Ими оказались два местных жителя, 1999 и 2003 годов рождения. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности. Похищенное изделие они сдали в пункт приема металла, вырученные от продажи денежные средства потратили по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Один из подозреваемых задержан, ему избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Другой находится под стражей за ранее совершенное преступление.

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