Жительница Коми сядет в тюрьму за нападение с ножом на супруга

Фото: прокуратура Коми.

В Усть-Вымском районе местная жительница напала с ножом на собственного супруга. Усть-Вымский районный суд вынес ей приговор.

В октябре 2020 года 43-летняя жительница Микуня распивала спиртные напитки в компании своего мужа и общего знакомого. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел словесный конфликт, в ходе которого гость сообщил хозяину квартиры, что его жена ему изменяет. Это заявление спровоцировало ссору между супругами, которую женщина решила радикальным способом – взяла со стола нож и ударила мужа в грудь. В результате нападения потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью.

Суд назначил женщине наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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