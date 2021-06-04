Житель Коми осужден за убийство собутыльника

Потерпевший скончался. Фото: из архива "КП"

Неоднократно судимый житель Печорского района С. осужден за убийство, сообщает Объединенная пресс-служба судов Коми.

Подсудимый, будучи нетрезвым у себя дома, распивал вместе с Л. спиртные напитки. Поссорившись, С. вооружился ножом и нанес Л. не менее одного удара в область боковой поверхности шеи, не менее одного удара в область задней поверхности грудной клетки, не менее четырех ударов в область лица и правой кисти Л. В результате полученного колото-резаного ранения боковой поверхности шеи Л. скончался.

С. вину в совершении преступления признал частично, от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Приговором суда мужчине назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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