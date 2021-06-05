В Инте нетрезвый водитель покусал руку полицейского

Фото: ГИБДД Сыктывкара.

В Инте нетрезвый водитель укусил за руку полицейского. Подробности комичной драмы сообщает СУ СК России по Коми.

- Завершено расследование уголовного дела по факту применения насилия к представителю власти и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, - говорится в сообщении ведомства.

8 мая этого года мужчина катался в Инте на автомобиле, будучи пьяным. При этом не имея права управления из-за административного правонарушения, как однажды решил суд. Его покатушки были пресечены сотрудниками интинского ГИБДД, они заблокировали автомобиль фигуранта. Но наш герой не лыком шит: во время задержания нетрезвый водитель решил сопротивляться изо всех сил, поэтому укусил одного из полицейских за руку.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в суд.

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