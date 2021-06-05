Житель Печоры отправится на 13 лет в колонию за убийство знакомого

Фото: архив КП.

Ранее судимый житель Печоры признан виновным в убийстве знакомого. И опять во всем виноват алкоголь. Подробности сообщает СУ СК России по Коми.

В январе 2021 года в квартире жилого дома в п. Изъяю города Печоры во время распития спиртного в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, 45-летний обвиняемый нанес своему знакомому несколько ударов ножом в шею, область грудной клетки и лица. От полученных проникающих колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

- Собранные следственными органами СК России по Коми доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю Печоры. Он признан виновным в умышленном причинении смерти другому человеку, - говорится в сообщении ведомства.

Фигурант признал вину. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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