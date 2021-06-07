Впервые в Коми: в Ухте появится отдельный класс для детей с аутизмом

В Ухте на базе детского сада №50 компенсирующей направленности будет открыт отдельный первый класс для детей с расстройствами аутистического спектра.

По словам и.о. начальника управления образования Ухты Ларисы Волоховой, это сделано по просьбам родителей, имеющих детей с данной инвалидностью.

Новый класс будет открыт с 1 сентября 2021 года. Занятия будут вести учителя школы №16 по адаптированной образовательной программе. Сейчас введется работа по переоформлению лицензии на образовательную деятельность школы №16, куда и будут зачислены дети с аутизмом.

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