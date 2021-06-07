Госсовет Коми просит денег на переселение с Крайнего Севера

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Депутаты Госсовета Коми вновь подняли вопрос увеличения средств федерального бюджета, выделяемых на предоставление социальных выплат для приобретения жилья гражданам, выезжающим (выехавшим) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

На учете в республике на 1 января 2021 года состояли в очереди на эту субсидию 25 703 семьи. В текущем году реализовать свое право на переезд смогут 179 семей, сообщила председатель комитета по социальной политике Надежда Дорофеева.

Всего в России сегодня состоят более 176 тысяч семей, в том числе около 140 тысяч - относятся к нетрудоспособному населению.

Для приобретения жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в среднем выделяется средств федерального бюджета в размере около 4,5 млрд рублей в год. Это позволяет переселить около 2 000 семей, что составляет 1,1% от общего количества граждан, имеющих право на переезд.

Столь незначительные темпы переселения фактически делают заложниками Крайнего Севера людей, посвятивших свой труд, свою жизнь освоению и развитию российского Севера, ведь при существующих темпах, чтобы переселить всех, необходимо 88 лет, сообщают на сайте Госсовета Коми.

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