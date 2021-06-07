В Сыктывкаре школьники забили до смерти рыжего кота

Фото: скриншот видео

Накануне в Сыктывкаре произошел случай, взбудораживший городскую общественность. Два мальчика 10-11 лет в одном из дворов забили камнями кота. Несчастное животное, по словам очевидцев, погибло от многочисленных травм.

О шокирующем инциденте рассказали горожане в социальных сетях. Они отмечают, что все произошло средь бела дня на улице Мира. Кадры с издевательствами над животными были размещены в одной из групп во «ВКонтакте», однако вскоре были удалены. Сейчас сыктывкарцы намерены привлечь мальчиков и их родителей к ответственности, однако неизвестно, написали ли они заявление в полицию.

Есть и те, кто не хочет решать вопрос в правовом поле. Многие комментаторы под постом просят адреса и данные мальчиков, чтобы разобраться с ними лично. Стоит отметить, что некоторые охотно делятся информацией.

- Только дайте их адрес. Через час там будут все зоозащитники Эжвы, - пишет разгневанная Ольга Н.

Автор поста сыктывкарка Ольга А. отмечает, что выложила скриншот видео, чтобы разобраться в ситуации. Она намерена написать заявление в правоохранительные органы, по ее словам, нужно с детьми провести профилактическую беседу и проверить семьи.

- К сожалению, не свидетель. Я только выложила пост, чтобы узнать, что да как. Видимо, заявление так и не написано. Я просто сама напишу заявление. Ясное дело, никого не посадят. Но пусть хотя бы побеседуют с этими детьми, - заявила Ольга.

Добавим, что «КП-Коми» будет следить за развитием ситуации.

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