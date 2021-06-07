В Коми обнаружены останки тел трех человек, погибших 10 лет назад

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Пожарные из Емвы обнаружили массовое захоронение людей. Огнеборцы наткнулись на «могилу» случайно, уточняет издание «КомиОнлайн».

Обнаружили находку пожарные еще в конце апреля, когда приехали на вызов. По сообщениям очевидцев, горела трава рядом с автотранспортным предприятием на Дорожной улице. Спасатели приехали за водой к ближайшему пруду и наткнулись на лежащие кости. С первого же взгляда было понятно, кости принадлежат человеку.

На место обнаружения останков выехала спецгруппа. Позже выяснится, что кости принадлежат, как минимум, трем погибшим. Давность смерти также была установлена – 10-15 лет.

- При поверке не получено достоверных сведений о совершении какого-либо преступления, в связи с чем вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, - цитирует издание пресс-службу СК.

По предварительным данным, останки могут принадлежать заключенным ГУЛАГа.

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