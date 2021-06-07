В Сысольском районе пьяная девушка без прав вылетела в кювет

Фото: управление ГИБДД по Коми
В воскресенье, 6 июня, в Сысольском районе пьяная девушка 2002 года рождения вылетела в кювет. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 0:14. Девушка села за руль ВАЗ-211440 в состоянии алкогольного опьянения. На 713-м километре трассы Чебоксары – Сыктывкар она не справилась с управлением, съехала в кювет и опрокинулась.
В результате пострадала водитель. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, множественные раны руки. Женщину не стали госпитализировать. За рулем она была без прав, ранее их никогда не получала.
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Кроме того, у нарушительницы не было прав (подробнее)