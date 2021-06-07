За сутки в Сыктывкаре еще 15 человек заразились коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на понедельник, 7 июня, в Сыктывкаре зафиксировали 15 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Республике Коми о ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в республике выздоровели 76 человек, а за все время – 43 020. За сутки в регионе зафиксировали 34 случая заболевания коронавирусом, а за весь период пандемии – 44 388.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 15 случаев, Ухте – 14, говорится в сообщении.

В Роспортребнадзоре отметили, что все инфицированные находятся под наблюдением врачей, и им оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 957 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Число выздоровевших от коронавируса в Коми превысило 43 тысячи человек

За сутки диагноз был поставлен еще 34 жителям республики (подробнее)