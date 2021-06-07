С июля в Коми подорожают дрова, уголь и пеллеты

C 1 июля 2021 года в Коми вырастут цены на дрова, уголь и пеллеты. Соответствующий проект приказа опубликовал республиканский комитет по тарифам.

Документ устанавливает предельные максимальные розничные цены на твердое топливо, которое продается населению. Расчеты выполнили с учетом предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. В первом полугодии 2021 года рост тарифов на уголь, дрова всех видов и пород, а также на биотопливо (топливные гранулы, пеллеты и брикеты) составит для республики 0%. Во втором полугодии 2021 года рост тарифов на уголь и дрова будет 3,8%, на биотопливо — 6,2%.

– Это не приведет к нарушению прав потребителей в части превышения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, – говорится в пояснении к приказу.

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