В Эжве подрядчик приступил к ремонту дворов

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Подрядчик ООО «Стройкомплект» приступил к благоустройству дворовых территорий в Эжвинском районе Сыктывкара. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Благоустройство проводится в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС) нацпроекта «Жилье и городская среда». В данный момент ведутся работы во дворе по улице Новоселов, 8 в микрорайоне «Строитель». Там работает тяжелая техника, идет демонтаж старого асфальтобетонного покрытия. Кроме того, отремонтируют дворы по Школьному переулку, 12; улице Славы, 31; улице Емвальская, 13. В этом году по госпрограмме в Сыктывкаре планируют обустроить 11 дворов и 12 общественных пространств.

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