Глава села Коми собрала деньги на памятник павшим воинам и потратила на себя

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В Корткеросский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшей главы администрации одного из сельских поселений Корткеросского района. Она обвиняется в совершении растраты.

Из обвинения следует, что в период с 1 ноября 2017 года по 10 мая 2018 года, занимая должность главы сельского поселения, использовала свое служебное положение и авторитет среди местных жителей в корыстных целях.

Она инициировала и осуществила с жителей села добровольный сбор денежных средств на благоустройство сельского поселения. А именно – на установку памятника павшим воинам Великой Отечественной войны. Всего было собрано 38 400 рублей. Однако в последующем вверенные ей денежные средства потратила на свои личные нужды, причинив 24 потерпевшим материальный ущерб.

По уголовному делу назначено предварительное слушание, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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