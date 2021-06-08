В Ухте собака и ее хозяйка терроризировали многоквартирный дом

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Пожилая женщина из Ухты пожаловалась на невыносимый шум днем и ночью в многоквартирном доме. За нее заступилась прокуратура. Так дело оказалось в суде.

Выяснилось, что на протяжении длительного периода времени одна из жительниц дома нарушает права и законные интересы соседей. У гражданки К. имеется собака, которая в любое время суток громко лает, воет, мешая отдыху окружающих. Кроме того, сама владелица часто громко слушает музыку, нарушая покой соседей, в ее квартире постоянно происходят скандалы и ссоры на повышенных тонах. Замечания соседей К. игнорирует.

Далее следует практически инструкция, как надо поступать, если вас достают соседи.

Пожилая женщина, страдающая от шума, неоднократно обращалась с жалобами, вызывала сотрудников полиции.

По ее обращениям была проведена проверка Управлением Россельхознадзора. В действиях соседки (гражданки К.) установлено наличие признаков нарушения правил содержания животного, в связи с чем она привлечена к ответственности в виде штрафа.

Кроме того, постановлениями мирового судьи г. Ухты гражданка К. дважды была привлечена к административной ответственности за нарушение тишины по ч. 2 ст. 4 Закона Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»

А затем прокуратура обратилась в суд с иском о возмещении причиненного лицу ущерба и компенсации морального вреда.

Ухтинский городской суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда за нарушение прав и законных интересов соседей по дому в пользу пожилой женщины 30 000 рублей.

Судебное постановление не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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