Жителей Сыктывкара зовут на бой и гонку с препятствиями

Афиша на 12 июня в Сыктывкаре

12 июня, в День России и День города, в парках Сыктывкара пройдут утренние зарядки, показательные выступления по тхэквондо и гонка с препятствиями «Одни из нас».

Утреннюю зарядку для всех желающих с 8:00 в правой части парка имени С.М. Кирова проведет специалист по физической культуре и спорту Никита Хотемов, на площадке в парке им. Мичурина – специалист по физической культуре и спорту Яков Поздеев.

В 11.00 часов в парке им. И.Мичурина начнутся показательные выступления по тхэквондо, в которых примут участие Мастер спорта и чемпион Мира, обладатель черного пояса, V дан тхэквондо Андрей Кетов, Мастер спорта России Международного класса, Серебряный призер Чемпионата Мира, обладатель черного пояса, IV дан тхэквондо Владислав Олифер, а также Мастер спорта России, Чемпион Мира, обладатель черного пояса, IV дан тхэквондо Ольга Румянцева.

С 11:00 до 15:00 в парке им. С.М. Кирова состоится гонка с препятствиями «Одни из нас», в которой примут участие почти 170 человек. Беговая трасса составит пять километров. Соревнование включает более 20 этапов на силу и выносливость. Старт и финиш забега - на набережной парка им С.М. Кирова. К участию в гонке допускаются горожане старше 18 лет.

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