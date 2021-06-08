«Ростелеком» в Сыктывкаре приступил к масштабной модернизация уличного освещения

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В начале июня «Ростелеком» приступил к масштабной модернизации уличного освещения по заказу администрации Сыктывкара. Работы проводятся в рамках энергосервисного контракта*, который предусматривает замену свыше девяти тысяч светильников старого образца на современные энергосберегающие и модернизацию 195 шкафов управления наружным освещением. В результате в городе станет существенно светлее, при этом потребление электроэнергии должно снизиться не менее чем на 60%.

Замена светильников уже началась: первыми стали улицы Домны Каликовой, Куратова и Интернациональная. До празднования 100-летия Республики Коми во второй половине августа планируется установиться новые энергосберегающие лампы в центральной части города, а полностью все работы будут завершены осенью.

Александр Можегов, первый вице-мэр Сыктывкара:

«Это большой и важный для нас проект, который позволит сделать город светлее, комфортнее и безопаснее для сыктывкарцев. На смену старым светильникам, многим из которых более двадцати лет, придут долговечные светодиодные с цветовой температурой три тысячи кельвинов – это теплый белый свет, наиболее комфортный для восприятия».

Также в рамках энергосервисного контракта будет внедрена автоматизированная система управления освещением. На данный момент управление разделено по районам на девять участков, а после завершения работ это будет единый сервис, охватывающий каждую из 195 подстанций, питающих линии уличного освещения. Это позволит ускорить и упростить обслуживание сетей, а неисправность на одной линии не повлечет отключения освещения в целом районе. В автоматическом режиме будут сниматься и передаваться показания приборов учета и другие параметры потребляемой электроэнергии. Кроме того, станет возможна индивидуальная настройка параметров освещения по отдельным районам и улицам, вплоть до каждого конкретного светильника.

После проведенной в рамках проекта полной инвентаризации всего хозяйства уличного освещения был составлен план, и теперь в специальной информационной системе можно отслеживать географические координаты и технические параметры опор и светильников. Это также позволит оптимизировать процесс обслуживания сетей.

Денис Мчедлишвили, заместитель директора – директор по прикладным проектам Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Проект важен не только потому, что позволяет экономить электроэнергию. Это основа для дальнейшей цифровизации городского хозяйства. Инфраструктура, которую сейчас создает “Ростелеком”, построена таким образом, что в будущем позволит размещать на опорах освещения устройства, входящие в число элементов “Умного города”, с минимальными затратами времени и средств».

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* Энергосервисный контракт заключён на восемь лет. По его условиям «Ростелеком» за свой счет проводит все указанные выше работы за девять месяцев с момента подписания договора, далее – в течение оставшегося времени муниципалитет ежегодно возвращает компании сумму, равную образовавшейся экономии по оплате электроэнергии. Сейчас город ежегодно платит за свет 52,4 млн рублей.

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Коми филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»).

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,5 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,8 млн пользователей, из них свыше 6,2 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 46,6 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (Net Promoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

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