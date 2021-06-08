Фото: администрация Ижмы

Геологический памятник Маньпупунёр вошел в энциклопедию мест в России, где загадывают желания. Об этом сообщает сервис поездок и путешествий Туту.ру.

Портал составил путеводитель по местам силы России — точкам на карте, где люди загадывают желания. В своеобразную энциклопедию вошли более 60 таких мест в разных регионах страны. В карточках, созданных для каждого объекта, указан ближайший населённый пункт, где он находится точная координата на карте и «инструкция по применению» — что нужно сделать, чтобы желание сбылось.

Одним из таких мест является Маньпупунёр. Этот геологический памятник находится в Троицко-Печорском районе, в междуречье рек Илыч и Печоры. Второе название — «Болвано-из» на языке коми обозначает «Гора идолов»; отсюда народное название останцев — «Болваны». Маньпупунёр представляет комплекс семи останцев высотой от 30 до 42 метров. С Маньпупунёром связаны многочисленные легенды. Он являлся объектом культа манси.

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