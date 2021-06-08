Владимир Путин наградил двоих жителей Коми за особые заслуги

Фото: kremlin.ru

Двое жителей Коми удостоились государственных наград. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.

Из документа следует, что за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, медалью «За спасение погибавших» награжден начальник караула пожарной части №111 отряда противопожарной службы РК №11 Управления противопожарной службы и гражданской защиты Роман Баштанов.

Также высокой чести удостоилась Татьяна Печеницына - замначальника финансового управления администрации Усть-Куломского района - заведующая отделом по бюджету. Владимир Путин наградил ее знаком отличия «За безупречную службу».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Да какой Путин? Для вас я — Путин»: глава Коми ответил на претензии жителей Мутного Материка (подробности)