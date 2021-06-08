В Коми парень вспорол живот знакомого серпом во время вечеринки

Сыктывдинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Фото: архив "КП"

В Коми осудили жителя Сыктывдинского района за нападение с серпом на приятеля. Об инциденте рассказали в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным ведомства, нападение произошло в марте этого года в одном из частных домов в селе Выльгорт. Там компания молодых людей устроила субботнюю вечеринку. В ходе застолья между двумя участниками компании произошла ссора. Выяснять отношения парни вышли на крыльцо. Завершился конфликт тем, что один из ссорившихся вернулся в дом, взял там серп и ударил им неприятеля в живот. Жизнь потерпевшего удалось спасти благодаря своевременно вызванной скорой помощи.

- Учитывая, что в марте 2021 год мужчина уже был привлечен к уголовной ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью, суд назначил ему наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - уточнили в прокуратуре.

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