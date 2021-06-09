Нового председателя КСК Воркуты не пустили в кабинет даже с полицией

Фото: воркута.рф

В Воркуте разгорается скандал с использованием средств местного бюджета, выделенных на организацию горячего питания в школах 2018-2020.

«Представленный акт проверки сегодня содержит субъективную информацию о работе управления образования и подведомственных ему учреждений. Желание сформировать негативную оценку деятельности управления образования и в целом администрации города со стороны сотрудников местной КСК связано исключительно с увольнением с должности председателя контрольно-счетной комиссии Воркуты Александра Кочергина и возможным сокращением неоправданно «раздутого» штата счетного органа», - заявила мэрия Воркуты на официальном сайте воркута.рф.

Напомним, Александра Кочергина 28 мая отправили в отставку депутаты Совета Воркуты по представлению прокуратуры в связи с отказом предоставить сведения о доходах. Однако на сайте КСК Воркуты он по-прежнему числится председателем.

А назначенного на этот пост с 1 июня Валентина Сопова сотрудники комиссии не впустили в рабочий кабинет даже в присутствии представителей полиции, сообщает пресс-служба мэрии. Отметим, что официальное назначение произошло 7 июня, то есть задним числом.

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