Взяточники из ГИБДД Усинска заплатят многомиллионные штрафы

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Верховный Судом Коми оставил без изменения приговор бывшим начальнику регистрационно-экзаменационного отделения и инспектору ГИБДД по Усинску. Они признанны виновными в совершении должностных и коррупционного преступлений.

Следствием и судом установлено, что в 2017-2018 годах фигуранты, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получили взятки от физического лица, действующего в интересах ООО «Эриэлл Нефтегазсервис».

Их заплатили за допуск подставных лиц к сдаче теоретического экзамена на право управления транспортными средствами за 56 граждан Республики Узбекистан. При этом указанными сотрудниками полиции внесены заведомо ложные сведения в официальные документы о сдаче иностранными гражданами теоретического экзамена.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов проверки УФСБ России по Республике Коми и оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД по РК.

В ходе расследования обвиняемые не признали вину по предъявленному обвинению.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде штрафа: бывшему начальнику регистрационно-экзаменационного отделения – в размере 3 миллиона 600 тысяч рублей, его подчиненному – в размере 3 миллиона рублей. Кроме того, они лишены права занимать определенные должности сроком на 5 лет каждый, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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