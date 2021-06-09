Ухтинца обвиняют в производстве и продаже контрафактного алкоголя

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Ухте местного жителя 1950 года рождения обвиняют в изготовлении и реализации спиртосодержащей продукции, подлежащей лицензированию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В течение пяти лет безработный в своем гараже нелегально производил и продавал жителям Ухты спиртное. Злоумышленник выдавал эту продукцию за напитки популярных торговых марок. В его гараже имелись этикетки и бутылки с названиями популярных брендовых напитков: виски, коньяка, джина и других. При этом реализовывал он «элитный алкоголь» в обычной таре без наклеек емкостью 0,5 – 1,5 литра и 5 литров.

В отношении ухтинца было возбуждено уголовное дело. Мужчина признался в содеянном. При обыске из его гаража были изъяты спирт крепостью 94-95 градусов в пятилитровых бутылках, ароматизаторы, а также готовая продукция общим объемом 588 литров. В помещении обнаружили специальное оборудование для перегонки спирта. Уголовное дело направили в суд.

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