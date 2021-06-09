В МВД Коми опровергли информацию об убийстве рыжего кота школьниками

Фото: скриншот видео

Убийство рыжего кота детьми из Сыктывкара не нашло подтверждения. Об этом «КП-Коми» сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточнили в ведомстве, проведенная проверка показала, что школьники не забивали животное камнями, а размещенный ролик в социальных сетях, на котором якобы запечатлен факт живодёрства, оказался фейком.

- Факт жестокого обращения с животными не нашел своего подтверждения. Родители несовершеннолетних обратились в полицию с просьбой привлечь к ответственности лиц, разместивших в социальной сети недостоверную информацию. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, - прокомментировали произошедшее в министерстве.

Ранее автор ролика принесла свои извинения детям и их родителям, заявив, что она опубликовала видео, не проверив факты. Однако горожане не охотно ей поверили и настаивали на версии, что женщину запугали. Сыктывкарка опровергла все домыслы и заверила, что ей и ее семье никто и никогда не угрожал.

Напомним, громкий случай произошел в минувшие выходные. По социальным сетям разлетелся видеоролик, на котором дети 10-11 лет якобы кидают камни в кота. К слову, видео вскоре будет удалено уже через несколько часов после публикации. Автор ролика уверяла, что рыжий питомец умер от травм, а его тело лежало с пробитой головой. Данный инцидент всколыхнул городскую общественность вплоть до того, что на детей была объявлена охота, а их личные данные были распространены в соцсетях.

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