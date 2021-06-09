В Сыктывкаре после пожара в многоквартирном доме обнаружено тело 60-летнего мужчины

Пострадавший на пожаре эжвинец скончался в больнице Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре загорелся многоквартирный дом по улице Мира. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

По данным ведомства, возгорание произошло накануне в полночь. Из помещений экстренно были эвакуированы 26 человек, однако не обошлось без жертв. По данным МЧС, после тушения пожара в одной из квартир было обнаружено тело 60-летнего сыктывкарца. По оценке спасателей, мужчина подавал слабые признаки жизни. Было принято решение срочно госпитализировать пострадавшего в ближайшую больницу, однако спасти пенсионера не удалось: он умер на больничной койке.

- В тушении пожара были задействованы 8 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - заключили в ведомстве.

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