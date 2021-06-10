Трем злостным безмасочникам из Троицко-Печорска вынесено административное правонарушение

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Сосногорский городской суд вынес административное правонарушение трем жителями поселка городского типа Троицко-Печорск за неоднократное посещение магазинов без средств индивидуальной защиты органов дыхания в пандемию.

Их несколько раз заставали на месте нарушения в магазинах «Магнит», «Пятерочка» и «Наш край», расположенных в пгт. Троицко-Печорск. Составляли протоколы, штрафовали по суду.

На этот раз суд учел общественно опасный характер совершенного административного правонарушения и то, что в течение года данные лица неоднократно привлекались к ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ).

Каждому из трех назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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