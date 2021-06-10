Этим летом в Воркуте установят 40 новых опор освещения

Фото: воркута.рф

На территории Воркуты в ходе летней ремонтной кампании установят 40 новых опор освещения, сообщает пресс-служба администрации.

В приоритетном порядке – на дорогах, где до настоящего момента освещения не было. Это улицы Варандейская и Усинская.

Также для заключения энергосервисного контракта завершена подготовка необходимой технической документации, проведена ревизия светильников улично-дорожной сети. Пакет документов передан в отдел муниципального заказа для объявления аукциона по определению подрядной организации, претендующих на исполнение данного контракта.

«В настоящее время по последнему участку завершены переговоры с местным аэропортом по вопросам транспортной безопасности. По окончании данных работ оставшиеся конструкции будут использованы для замены опор освещения, находящихся в неудовлетворительном состоянии», - уточняет мэрия.

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