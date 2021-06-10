Соседская драка обошлась зачинщику в четыре года лишения свободы

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Вынесен приговор за драку на лестничной площадке ранее судимому жителю Сыктывкара.

Конфликт между двумя мужчинами произошел на лестничной площадке третьего этажа одного из домов по ул. Петрозаводская Сыктывкара в августе 2020 года. Д.О. Попов на почве личных неприязненных отношений толкнул потерпевшего рукой в грудь. Тот упал на пол, после чего Попов умышленно пнул лежащего ногой.

В результате у пострадавшего закрытая тупая травма грудной клетки слева с переломами ребер и повреждением легкого, а также множественные гематомы мягких тканей грудной клетки спереди и сзади.

Подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал.

Приговором суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, Попов Д.О. осужден к 4 годам лишения свободы. При этом, учитывая, что к моменту постановления приговора по настоящему уголовному делу Попов Д.О. уже был осужден по приговору суда от 30.09.2020 к 4 месяцам лишения свободы, путем частичного сложения наказаний, Попову Д.О. окончательно назначено 4 года 1 месяц лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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