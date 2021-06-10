В Сыктывкаре годовалая девочка получила ожоги от домашнего обогревателя

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На больничной койке в Сыктывкаре оказалась маленькая девочка. Малышка была госпитализирована с ожогами различной степени, которые она получила дома, оперившись об обогреватель.

Как уточняет «Комиинформ» со ссылкой на региональный Минздрав, несчастный случай произошел в День защиты детей. Родители девочки обратились за помощью к медикам, сообщив, что у их дочери ожоги бедра и ягодиц.

Сейчас девочка находится дома и получает лечение амбулаторно.

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