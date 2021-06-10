В Сыктывкаре осужденные сыграли в шахматы с чемпионом Коми

Фото: пресс-служба управления ФСИН

Осужденные исправительной колонии № 1 в Сыктывкаре сразились в шахматы с многократным чемпионом Сыктывкара и Коми по шахматам Андреем Исаковым. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСИН.

В колониях проводятся различные культурно-массовые и спортивные мероприятия с привлечением известных спортсменов - волонтеров.

– Поскольку в учреждениях уголовно-исполнительной системы шахматы занимают особенное место среди других интеллектуальных игр, руководством УФСИН и ИК-1 было принято решение пригласить в колонию известных шахматистов Республики Коми, – говорится в сообщении.

Так, осужденные встретились с Исаковым. На счету кандидата в мастера спорта множество побед, как на республиканских турнирах, так и на чемпионатах по Северо-Западному федеральному округу. Чемпион одинаково виртуозно играет и в блиц, и в быстрые, и в классические шахматы.

В этот раз заслуженный спортсмен провел в колонии сеанс одновременной игры в шахматы. Его соперниками стали пятеро лучших игроков исправительной колонии. Чемпион делал ответный ход настолько быстро, что некоторые игроки не успевали предпринять ответные действия даже по возвращению профессионала с пройденного круга. В ходе игры осужденным нельзя было консультироваться друг с другом, пропускать ход без разрешения гроссмейстера, а также анализировать незаконченную партию на доске, передвигая фигуры.

– Сеанс прошел на хорошем уровне. Чувствуется интерес, азарт, серьезные переживания и даже некоторая сила. Я буду очень рад, если сегодняшняя игра запомнится участникам. В одной из партий я предполагал уже, что дело сведется к ничьей, потому что у игрока был и рейтинг, и такой хороший позиционный уровень, но, увы, сегодня никому из участников не повезло, – отметил Исаков.

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