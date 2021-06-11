В Ухте поймали и осудили похитителя велосипедов

Фото: архив КП

Житель Архангельской области три месяца промышлял в Ухте кражей велосипедов, беспечно оставленных владельцами в подъездах домов.

Молодой человек 1999 года рождения в январе – марте 2020 года успел украсть три велосипеда, пока его не поймали. На дело выходил по ночам. Иногда пользовался открытыми дверями в подъезд, но и запертые его не останавливали – в ход шли магнитные ключи. А кусачки помогали решить проблему с тросиками-креплениями. Велосипеды прятал в гараже своего знакомого, чтобы потом продать.

Два похищенных велосипеда были изъяты сотрудниками полиции и возвращены владельцам. Стоимость третьего вор возместил потерпевшему до суда.

Ухтинский городской суд учел, что молодой человек впервые привлекается к уголовной ответственности и назначил ему наказание в виде штрафа 25 000 рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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