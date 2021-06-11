Ухтинец вернул деньги за неиспользованную путевку в ОАЭ

Фото: архив КП

Житель Ухты смог вернуть деньги за неиспользованную путевку в Объединенные Арабские Эмираты.

Он приобрел ее для своей семьи в январе 2020 года за 134 400 руб., рассчитывая отправиться на отдых в апреле. Но тут случилась пандемия. И отдохнуть в южных странах жителю Коми не удалось.

Въезд в ОАЭ был запрещен с 19 марта 2020 года. Истцу дали возможность перебронировать заявку до 31 декабря 2021 года. В феврале решил этим воспользоваться, но ответчик равнозначный продукт не предоставил, сославшись на закрытие до конца года отеля, отсутствие разрешения на полеты авиакомпанией, услугами которых должен был воспользоваться потребитель при бронировании заявки в январе 2020 года.

Прождав больше года, мужчина обратился в суд, требуя туроператора вернуть деньги за путевку, а также выплатить проценты за пользование чужими денежными средствами, неустойку и компенсацию морального вреда.

Ухтинский городской суд удовлетворил требования о взыскании стоимости тура. А все остальные оставил без удовлетворения, признав принятые ограничительные меры в пандемию обстоятельством непреодолимой силы, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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