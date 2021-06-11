К заваленному мусором пожарному водоему в Сыктывкаре проложили путь

Фото: ОНФ Коми

В столице Коми несанкционированная свалка преградила доступ к люку пожарного водоема. Нарушение выявили общественники в ходе очередного мониторинга реализации «мусорной реформы» в республике.

На пожарный водоем у дома № 21 на улице Кочпонской активисты ОНФ обратили особое внимание. Дело в том, что район здесь в основном деревянной застройки, причем старой, велика опасность пожаров. А специальная пирамидка, обозначающая и защищающая люк с доступом в подземный водный резервуар у дома № 21, была завалена хламом.

Администрация Сыктывкара на тревожное сообщение отреагировала. Свалки на улицах Серова и Кочпонской ликвидированы, а сигнальная пирамидка и люк к пожарному водоему действительно очищены от мусора и доступ к ним свободен, подтверждают общественники.

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