Дикие утята, упавшие в колодец в Коми, погибли от переохлаждения

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Чудесное спасение утят в Корткеросе закончилось трагедией. Напомним, птенцы упали в колодец, откуда их достали местные жители. Однако все попытки выходить новорождённых утят оказались тщетными: они погибли.

Как сообщает «Комиинформ» со ссылкой на местных жителей, дикие птицы погибли от переохлаждения. Сельчане до последнего верили, что утят возможно выходить: они давали им пшено, яйца, сваренные вкрутую, и часто были рядом, заменяя им мать. Однако специалисты сразу предупредили жителей села, что в таких условиях утята вряд ли долго протянут. И оказались правы.

Предположительно, в день инцидента утята вместе с мамой ушли на поиски корма и безопасного места и провалились в колодец.

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