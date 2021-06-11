В Сыктывкаре таксист потерял сознание и врезался в дом

Фото: управление ГИБДД по Коми
В четверг, 10 июня, в Сыктывкаре автомобиль такси Daewoo Nexia врезался в жилой дом. Об это сообщили в управлении ГИБДД по Коми.
Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.05. Мужчина 1961 года рождения ехал за рулем Daewoo Nexia по улице Юхнина. Во время движения таксист потерял сознание. По какой причине это произошло, не уточняется. Неуправляемый автомобиль съехал с дороги и врезался в дом №26. В результате ДТП водитель получил ушиб предплечья. Госпитализация пострадавшему не потребовалась. За рулем мужчина с 1988 года.
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