В Сыктывкаре полицейские помогли доставить раненного мальчика в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре сотрудники ГИБДД помогли доставить травмированного мальчика в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

К сотрудникам ДПС обратился водитель Ford Focus. Мужчина пояснил, что его семилетний сын сильно поранил ногу. В связи с этим мальчика нужно было срочно везти в больницу. Старшие лейтенанты полиции Алексей Святский и Александр Шулепов помогли раненому. Правоохранители включили проблесковые маяки и звуковой сигнал на патрульном автомобиле, а затем доставили мальчика в больницу. После этого стражи порядка продолжили выполнять свои обязанности.

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