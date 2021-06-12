Фото: архив КП

Подросток чудом спасся после падения в люк на мосту в Ухте. Происшествие произошло 10 июня около 19 часов.

16-летний парень проходил через мост между железной дорогой и Дежнево, рядом с путепроводом. Его еще местные называют «второй мост». И провалился в открытый люк.

«Не знаю, как так произошло, но сын упал в открытый люк, прямо на мосту. Он в него провалился, говорит из-за невнимательности. Ушёл полностью, успел ухватиться руками, и не упасть вниз на берег», - сообщила женщина на странице в соцсети «ВКонтакте» информационной программы «День».

По ее словам, после обращения в травматологию сыну наложили четыре шва. Информацию о происшествии и опасном люке передали в единую дежурно-диспетчерскую службу Ухты. Там пообещали провести проверку.

«Если кто-то неудачно провалится туда полностью, домой либо не придёт, либо будут переломы», - пишет мама пострадавшего подростка.

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