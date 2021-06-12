В России вводятся льготные тарифы для семейных путешествий на поездах

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Правительство России просубсидирует льготные тарифы для семейных путешествий на поездах дальнего следования.

Семьи с детьми, путешествующие по России, смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по льготным тарифам. Разницу между обычной ценой и ценой со скидкой перевозчикам возместит государство. Постановление о правилах субсидирования новой программы подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Льготные тарифы будут действовать для поездок в купейных вагонах в поездах дальнего следования всех категорий. Приобрести билеты со скидкой смогут семьи с одним ребёнком или несколькими детьми до 18 лет. Льготный тариф будет рассчитываться по специальной формуле – как разница между стоимостью билета по выбранному маршруту в купе и 50% его стоимости в плацкартном вагоне.

Ограничений по маршрутам нет – билет можно будет купить в любом направлении. Программа распространяется как на самостоятельные путешествия, так и на организованные туры, разъясняют на сайте кабмина.

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