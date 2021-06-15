В Коми нашли тело пропавшего 80-летнего пенсионера

Фото: Лиза Алерт Коми

В Сыктывдинском районе нашли тело пропавшего 80-летнего пенсионера. Его искали с 9 июня.

Как сообщалось ранее, мужчина ушел из дома в местечке Тыла-Ю и не вернулся. К его ранее поискам подключились спасатели, а также добровольцы отряда «Лиза Алерт». Именно они сообщили о трагическом исходе поисков в социальных сетях.

Сегодня, 15 июня, во время прочесывания местности возле линий электропередач тело пенсионера было найдено. На него вышла служебная собака МВД.

По факту обнаружения трупа начата проверка.

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