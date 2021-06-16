В Коми волонтеры прекратили поиски пропавшей молодой матери

Фото: из личного архива Натальи Тимофеевой

В Коми завершены поиски 31-летней Натальи Тимофеевой из Сосногорска. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт Коми» в социальных сетях. Добровольцы заявили, что поисковые работы прекращаются, однако причину не объяснили. По словам близких, Наталья так и не вернулась домой.

- Она не найдена. Без понятия, почему поиски завершились, - заявила родственница пропавшей.

Напомним, молодая мать пропала 7 июня. Уже больше недели о ней нет никаких вестей. В последний раз ее видел в шестом микрорайоне Сосногорска, после этого след женщины теряется. Дома ее ждут муж и дети.

К слову, журналисты «КП-Коми» попытались связаться с мужем Натальи Сергеем, однако он отказался от каких-либо комментариев.

Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы темно-синие, зеленые глаза.

Была одета: в синюю джинсовую куртку, белую футболку, темно-синие джинсы, черно-белые кроссовки на высокой платформе.

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