В Коми с коронавирусом госпитализировали депутата Госсовета Татьяну Саладину

Депутат Госсовета заразилась коронавирусом
Фото: Архив "КП"
В больнице с диагнозом COVID-19 оказалась депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина. Женщина подхватила вирус во время отдыха.
Сообщается, что в медицинское учреждение парламентарий была госпитализирована вместе с супругом. Они заболели сразу после возвращения из отпуска: пара отдыхала в Крыму.
Сейчас депутат чувствует себя хорошо и прибывает в общей палате, ей оказывается вся необходимая помощь.
Ранее стало известно, что с таким же диагнозом был госпитализирован и руководитель региона Владимир Уйба. Он попросил жителей республики соблюдать все необходимые меры безопасности и не пренебрегать прививкой от COVID-19. По его словам, благодаря вакцине он избежал тяжелого исхода заболевания.
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