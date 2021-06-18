Прокуратура Коми выявила нелегальных торговцев оружием

Фото: архив Кп

В Коми незаконно торговали оружием через интернет. Нелегальную лавочку обнаружили при мониторинге сайтов объявлений.

Прокуратура Усинска выявила в Сети страницу с объявлениями о продаже огнестрельного оружия. Ведомство посчитало, что эта информация может быть использована экстремистами и террористами. И обратилась в суд. Потому что торговать оружием в России можно только с соответствующей лицензией.

Административный иск прокурора Усинска удовлетворен, информация признана запрещенной. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре 15-летний подросток держит в страхе всю школу (подробности)