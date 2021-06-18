В Сыктывкаре арестовали первого проректора СГУ

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В Сыктывкаре заключили под стражу первого проректора СГУ имени Питирима Сорокина Ольгу Кушнир. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Кушнир обвиняют в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы. В результате этого преступления из федерального бюджета необоснованно выделили более 1 миллиона рублей. Кроме того, проректору инкриминируют хищении бюджетных средств в крупном размере.

Суд учел характеристику личности обвиняемой и обстоятельства совершения инкриминируемых ей преступлений и арестовал ее. Иная мера пресечения, по мнению суда, не будет гарантировать надлежащее поведение обвиняемой в процессе уголовного судопроизводства. Кушнир проведет под стражей два месяца - до 13 августа включительно.

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