Для жителей Коми открылись Турция и еще несколько стран

Фото: архив КП

Россия возобновляет авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией, США и Турцией, сообщают на сайте кабмина.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учётом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 28 июня 2021 года регулярного авиасообщения со следующими государствами:

– Бельгия по маршруту Москва – Брюссель 4 рейса в неделю;

– Болгария по маршрутам Москва – София, Москва – Варна, Москва – Бургас с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург – Бургас, Екатеринбург – Варна, Минеральные Воды – Варна, Самара – Бургас, Ростов-на-Дону – Варна, Ростов-на-Дону – Бургас с частотой 1 рейс в неделю на каждом маршруте;

– Иордания по маршрутам Москва – Амман и Москва – Акаба с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

– Ирландия по маршруту Москва – Дублин с частотой 2 рейса в неделю;

– Италия по маршрутам Москва – Рим и Москва – Милан 4 рейса в неделю, Москва – Венеция и Москва – Неаполь 2 рейса в неделю;

– Кипр по маршрутам Москва – Ларнака 4 рейса в неделю, Москва – Пафос 3 рейса в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Ларнаку и Пафос, с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте;

– Северная Македония по маршруту Москва – Скопье с частотой 1 рейс в неделю.

Также с 28 июня будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю.

Кроме того, по итогам визита российской делегации в Турцию и в соответствии с заключением российских специалистов принято решение о целесообразности восстановления регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией с 22 июня 2021 года по маршрутам и с частотой, согласованной до его приостановления.

С 28 июня также будет увеличено количество регулярных рейсов на взаимной основе в Австрию (по маршруту Москва – Вена с 2 до 7 рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва – Баку с 3 до 4 рейсов в неделю), Армению (по маршруту Москва – Ереван с 5 до 6 рейсов в неделю), Грецию (по маршрутам Москва – Афины с 4 до 7 рейсов в неделю, Москва – Салоники и Москва – Ираклион 5 рейсов в неделю на каждом маршруте, Москва – Родос и Москва – Корфу 4 рейса в неделю на каждом маршруте, Москва – Араксос и Москва – Закинтос 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Ростов-на-Дону – Салоники, Минеральные Воды – Салоники и Самара – Салоники 2 рейса в неделю на каждом маршруте, Краснодар – Салоники и Казань – Салоники 1 рейс в неделю на каждом маршруте), Катар (по маршрутам Москва – Доха с 4 до 7 рейсов в неделю, Санкт-Петербург – Доха с частотой 2 рейса в неделю), Сербию (по маршрутам Ростов-на-Дону – Белград и Краснодар – Белград 2 рейса в неделю на каждом маршруте), Финляндию (по маршруту Москва – Хельсинки с 7 до 14 рейсов в неделю), Хорватию (по маршрутам Москва – Сплит, Москва – Дубровник, Москва – Пула с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте) и Швейцарию (по маршрутам Москва – Женева и Москва – Цюрих с 3 до 7 рейсов в неделю на каждом маршруте).

Также оперативным штабом принято решение с 28 июня возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Брянска и Ульяновска с учётом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

С учётом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании действующие ограничения по авиасообщению продлены до 19 июля 2021 года включительно.

Оперативный штаб также рекомендует гражданам перед полётом в иностранные государства пройти вакцинацию для дополнительной защиты от новой коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми ужесточили указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса (подробности)