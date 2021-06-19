Житель Коми отправил в больницу неприятеля ударом в пах

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За причинение ударом ножа тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, ранее судимый житель Сыктывкара осужден к 6 годам лишения свободы.

В ноябре 2020 года, Удалов В.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате одного из домов по ул. Старовского Сыктывкара, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанес один удар ножом в паховую область потерпевшего.

С учетом предыдущего приговора, ему окончательно назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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