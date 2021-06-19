Погоду еще неделю в Коми будет штормить

Фото: Сергей Фоминых

МЧС по Коми объявило штормовое предупреждение: шквалистый ветер до 27 м/с.

Синоптики предупреждали, что непогода будет накрывать Коми день через день. Всю следующую неделю будет аналогично. Жара и холод с дождем будут сменять друг друга постоянно.

Циклон с дождями и ветром уйдет с территории Коми в начале рабочей недели, но дожди останутся.

Жару и отсутствие осадков синоптики обещают с середины следующей недели. В четверг жара накроет весь регион и достигнет своего пика. Везде ожидается под 30С, местами до 31...33С, и только на крайнем северо-востоке — не выше 25С, сообщает Коми ЦГСМ.

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