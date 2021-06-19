Две выпускницы воркутинских школ получили высший балл на ЕГЭ

Девочкам пришлось серьезно потрудиться.

Анна Манаева, выпускница 11 класса МОУ «СОШ № 23» города Воркуты получила 100 баллов на ЕГЭ по химии, сообщает управление образования Воркуты.

По словам Анны, она очень хотела получить высокие баллы на экзамене для поступления в вуз своей мечты Санкт-Петербургскую государственную химико-фармацевтическую академию. Подготовка к экзамену заняла у нее несколько лет усердной работы.

Яна Лунькина, выпускница 11 класса МОУ «СОШ им. Г.А. Чернова» г. Воркуты получила 100 баллов на ЕГЭ по географии. Она с пятого класса участвовала в этапах Всероссийской олимпиады школьников по географии, а также конкурсах и конференциях. Своё будущее Яна связывает с профессией эколога и планирует поступить на факультет «Экология и природопользование» в Казанский федеральный университет.

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