В Коми найдено тело пропавшего 62-летнего рыбака

Фото: «Лиза Алерт Коми»

В Коми завершены поиски 62-летнего Николая Макшанцева. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.

- Найден. Погиб, - говорится в кратком сообщении.

Напомним, мужчина пропал 16 июня в селе Шердино. Он поехал на рыбалку и не вернулся. Близкие и родственники до конца надеялись в благополучный исход событий, однако этого не случилось.

Также накануне стало известно, что в день исчезновения Макшанцев был не один. Он пропал вместе с 45-летним Александром Никитиным. Поиски молодого мужчины до сих пор продолжаются.

По данному факту начата доследственная проверка.

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